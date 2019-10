La polizia trova un fucile irregolare in viale Bummacaro

In viale Bummacaro, in seguito ad una perquisizione domiciliare volta a ricercare armi, è stato rinvenuto dalla polizia all’interno di un armadio della camera da letto un fucile doppietta calibro 12 con relative munizioni.Il tutto è stato sequestrato penalmente poiché detenuto illegalmente e l’uomo che li deteneva è stato indagato per detenzione illegale di arma comune da sparo.