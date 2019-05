Arrestata una prostituta bulgara per rapporti sessuali con un 13enne

La polizia ha arrestato una cittadina bulgara di 18 anni per atti sessuali con minorenni. Nella serata di ieri, personale delle volanti, impegnato nel capillare controllo del territorio, in una zona frequentata da donne di varie nazionalità dedite alla prostituzione, giunti in corso dei Martiri hanno notato la giovane donna bulgara in compagnia di tre ragazzi che sembravano minorenni. Gli operatori insospettiti che potesse essere stato perpetrato un reato hanno deciso di procedere al controllo. Raccolti gli elementi utili e approfondendo le indagini è stato accertato che la giovane donna poco prima aveva consumato un rapporto sessuale con uno dei tre giovani minorenni ed è stata arrestata. Si trova ora ai domiciliari.