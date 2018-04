Arrestate tre persone per furto di energia elettrica

Ieri pomeriggio i carabinieri di Giarre insieme ai colleghi di Calatabiano hanno arrestato un 43enne, un 61enne, entrambi di Giarre, ed una 30enne, di Calatabiano, per furto aggravato di energia elettrica. I militari, durante un servizio predisposto per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi delle forniture elettriche, hanno accertato che i primi due a Giarre avevano effettuato un allaccio dei propri contatori direttamente alla rete fornitura pubblica alimentando i macchinari delle proprie attività commerciali nel settore alimentare. I contatori utilizzati per commettere il furto sono risultati rubati motivo per il quale i due risponderanno anche del reato di ricettazione. La donna invece oltre a manomettere il contatore elettrico della propria abitazione è stata trovata in possesso di 2 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati, per cui è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di modiche quantità di sostanze stupefacenti.