Arrestati due pusher: sequestrati oltre 300 grammi di droga

Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha arrestato due pregiudicati, Damiano De Luca, classe 1990, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, e Natale Lanzafame, classe 1988 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Personale della squadra cinofili nel corso di una mirata attività di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni Galermo dove esistono più piazze di spaccio gestite da diversi gruppi criminali, mentre transitava in via Capo Passero, notava due giovani con due grandi buste in mano i quali stazionavano nell’androne di un edificio presente, palesemente in attesa di acquirenti. Alla vista degli operatori i due si sono dati alla fuga, entrando nel condominio e chiudendo il portone di ingresso con un ferro interno. I poliziotti impossibilitati ad entrare all’interno del condominio,si sono immediatamente dati da fare citofonando a vari condomini e riuscendo in breve tempo a farsi aprire il portone da uno di essi. Entrati nello stabile, con il cane poliziotto APP hanno ispezionato tutte le aree condominiali del palazzo, soffermandosi sulle porte di ingresso dei singoli appartamenti. In particolare, il cane ha segnalato con insistenza la porta di ingresso di un appartamento ubicato al terzo ed ultimo piano. Poiché nessuno apriva e risultava impossibile forzare la porta, i cinofili chiedevano l’ausilio della volante che tempestivamente è arrivata sul posto. Nel frattempo i due soggetti tentavano di disfarsi delle buste che in precedenza avevano in mano e di altri oggetti, gettandoli dalla finestra di tale appartamento, ma tutto veniva prontamente recuperato dai poliziotti; nello specifico si trattava di una busta contenente sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di 54 grammi, una busta contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana del peso complessivo di 280 grammi, bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, la somma di 235 euro, la chiave di uno scooter e la chiave di un’abitazione. I soggetti pensavano di farla franca ma, i poliziotti con uno stratagemma hanno atteso che i malfattori uscissero dall’appartamento per fuggire e, li hanno bloccato nell’androne condominiale. I due sono stati perquisiti: addosso a uno di loro veniva trovata la chiave dell’appartamento in oggetto e addosso all’altro l’ulteriore somma di 400 euro. Gli agenti hanno proceduto ad effettuare anche la perquisizione dell'appartamento, all’interno del quale è stata rinvenuta e sequestrata una macchina per il sottovuoto usata per il confezionamento delle dosi. Dopo l’intervento del personale della polizia scientifica per i rilievi di rito, i due venivano accompagnati in Questura, arrestati e su disposizione del magistrato di turno associati presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida.