Arrestati due taccheggiatori a Porte di Catania: uno ha 15 anni

I carabinieri della stazione di Catania Librino hanno arrestato il 21enne Antonello Iapicca di Giarre e un 15enne di origini rumene, già affidato ad una comunità di recupero per minorenni di Catania per un furto commesso qualche giorno fa, accusati di furto aggravato in concorso.



I due hanno rubato diversi articoli dal negozio Scarpe e Scarpe, presente all’interno dell’area commerciale Porte di Catania e sono stati raggiunti dai carabinieri a seguito di una richiesta di intervento inviata dagli addetti alla sicurezza. La merce, del valore di circa 500 euro, è stata restituita all'esercizio commerciale. Il maggiorenne, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza, mentre il minore è stato riaffidato alla comunità che lo ospitava.