Beccati a lavorare e confezionare 180 chilogrammi di marijuana, arrestati

I carabinieri della “Squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 30enne Epifanio Rosario Cirino ed il 48enne Daniele Aquilino. L’ordinanza, in particolare, è sostitutiva del precedente provvedimento a carico degli interessati (obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dimora nel comune di residenza) con la detenzione agli arresti domiciliari per i due che, nel mese di giugno dello scorso anno, furono arrestati dai “Lupi” perché colti mentre curavano un’enorme piantagione di canapa indiana nelle campagne di Belpasso.

Nell’operazione i militari, dopo un paziente monitoraggio della contrada Finocchiara ed in particolare di un’azienda agricola e del suo pertinente appezzamento agricolo, sorpresero i due uomini intenti alla lavorazione ed al confezionamento di ben 180 chilogrammi di marijuana, in parte già essiccata mediante apposite apparecchiature, anch’esse sequestrate.