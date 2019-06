Arrestato 59enne catanese in provincia di Ancona per ricettazione

I carabinieri della stazione di Montemarciano ( Ancona) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, nei confronti di un 59enne, originario della provincia di Catania, che da poco si era trasferito a Montemarciano. L’uomo dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare la pena residua di 1 anno, 1 mese e 5 giorni di reclusione relativa ad una condanna per ricettazione. L’uomo era stato arrestato nel novembre 2009 dai carabinieri di Giarre, in provincia di Catania.