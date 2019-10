Arrestato dai carabinieri per evasione

I Carabinieri della Stazione di Nesima hanno arrestato il 42enne catanese Davide Lenza, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Messina. L’uomo, già condannato dai giudici per evasione, reato commesso nella città peloritana nel 2009, dovrà espiare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.