Arrestato dalla squadra mobile per reati contro il patrimonio

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la polizia ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria. In particolare, personale della squadra mobile – squadra “Catturandi” ha tratto in arresto il pregiudicato catanese Francesco Ferlito, (classe 1978) destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 25 ottobre 2019 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, dovendo espiare la pena della reclusione fino al 27 aprile 2022 per reati contro il patrimonio.