In piena emergenza Covid19 aveva razziato un negozio poi lo arrestano ed evade

I carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno arrestato il 44enne Fabio Longo per evasione. L'uomo era stato arrestato ad aprile quando. in piena notte e con l’aiuto di un complice, stava razziando una rivendita di ortofrutta in via Sant’Onofrio di Aci Sant’Antonio. Relegato ai domiciliari, la scorsa notte è stato sorpreso in strada dai militari di pattuglia che, avendolo riconosciuto, lo hanno bloccato ed ammanettato. L’arrestato, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

