Arrestato “Franco rapanella”, storico esponente dei Cursoti Milanesi

Ieri, durante i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Cristoforo, la polizia ha arrestato Salvatore Francesco De Luca noto come “Franco rapanella”, 51 anni pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine e relative munizioni.

La squadra mobile - sezione “antidroga” ha notato in via Parisi, De Luca mentre usciva da un garage spingendo una motocicletta di grossa cilindrata. Sottoposto ad un controllo, il noto pregiudicato da subito è apparso particolarmente nervoso, pertanto, con la chiave in suo possesso i poliziotti sono entrati nel garage per una perquisizione domiciliare alla ricerca di armi o sostanze stupefacenti.

All’esito della perquisizione, sono state rinvenute, nascoste all’interno di un pozzetto celato da una grata, due pistole con matricola abrasa: una revolver calibro 38 contenente 3 cartucce e una pistola semiautomatica calibro 7.65 con inserito caricatore rifornito di 8 cartucce, entrambe avvolte in un canovaccio. All’interno de garage sono state trovate e poste in sequestro 12 cartucce calibro 32 SW Long, contenute in un involucro in cellophane occultato in un apposito incavo ricavato nel muro.

In seguito al rinvenimento delle armi, Salvatore Francesco De Luca, storico esponente del clan mafioso dei Cursoti Milanesi, nel cui ambito è noto come “Franco rapanella”, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Catania piazza Lanza.