Arrestato ladro seriale: rubava cellulari e scooter nei centri commerciali

I carabinieri di Nesima hanno arrestato un catanese di 18 anni, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania. Le indagini svolte dai militari hanno evidenziato le responsabilità dell’indagato in relazione al furto di uno scooter Honda @ 150 perpetrato lo scorso novembre, al furto di 5 smartphone compiuto lo scorso dicembre nel punto vendita “Mediaworld” del centro commerciale “Porte di Catania” e la ricettazione di uno scooter Aprilia Scarabeo, risultato rubato a Catania sempre nello scorso dicembre. L’arrestato, è stato associato ad una comunità di recupero della provincia di Ragusa.