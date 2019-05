Arrestato ladro specializzato nei furti d’auto

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 30enne catanese Salvatore Fraschilla, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale etneo. Il giorno dell’immacolata del 2017, i militari del nucleo radiomobile lo bloccarono in via Della Mecca mentre tentava di fuggire a bordo di una Fiat Idea, rubata poco prima, con l’aiuto di un complice, a pochi isolati di distanza. Riconosciuto colpevole dai giudici per furto aggravato, dovrà scontare la pena equivalente ad anni 1, mesi 8 e giorni 17 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.