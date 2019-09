Arrestato latitante: era a cena con la famiglia al ristorante

La polizia ha arrestato Fabrizio Pappalardo (del 1967), pregiudicato, latitante destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 5 aprile 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dovendo espiare la pena di anni 7 di reclusione per i reati di estorsione e rapina aggravata in concorso. Il scorso mese di aprile, Fabrizio Pappalaro, ritenuto esponente di vertice del clan Pillera-Puntina, veniva raggiunto da un provvedimento restrittivo divenuto definitivo dopo che la suprema Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Catania.

Le operazioni finalizzate alla cattura di Pappalardo non hanno avuto esito positivo poché l’uomo si era, preventivamente, allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le tracce. Gli uomini della Catturandi della Squadra Mobile di Catania, tuttavia, sono riusciti a individuarlo e, nella tarda serata di ieri, stante anche le condizioni favorevoli determinate dal suo allontanamento dai luoghi in cui aveva trovato ricovero, lo catturavano mentre cenava, con la sua famiglia, in un ristorante del litorale di Acitrezza. Notata la presenza degli operatori Pappalardo, non ha opposto alcuna resistenza, li ha seguiti all’esterno del locale per poi essere condotto prima presso gli uffici della Squadra Mobile e, successivamente, presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza.