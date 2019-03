Arrestato a Modica rapinatore di condomini catanese

Un pregiudicato catanese ha messo a segno una rapina all’interno di un condominio a Modica. Il personale del commissariato di Modica, con la collaborazione dei colleghi del commissariato etneo di Nesima, ha arrestato Carmelo Reina, di 47 anni. A gennaio di questo anno, Reina con un complice che lo attendeva in auto, si è introdotto forzando il portone d’ingresso in un appartamento al terzo piano di uno stabile condominiale in via Fosso Tantillo.

È scattato così l'allarme dell’appartamento. Il figlio della proprietaria, ricevendo il segnale dell'antifurto, si è recato a casa della madre. Il giovane ha sorpreso Rina mentre mentre stava già fuggendo. Tra i due è iniziata una breve colluttazione per cui il ladro ha abbandonato lo zaino con la refurtiva e un cacciavite con cui aveva forzato l’ingresso, ed è riuscito a fuggire.

Il ragazzo è riuscito a scattare qualche foto al ladro prima che scappasse. I vicini di casa, anche loro collaborativi, sono riusciti a segnare i numeri di targa iniziali del veicolo del ladro fuggitivo. La successiva acquisizione delle immagini dal sistema di videosorveglianza installato all’interno dell’appartamento hanno permesso agli agenti la completa identificazione del ladro.