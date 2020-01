Arrestato pusher nel quartiere San Berillo

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 21enne gambiano Ceesay Saladou, perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, nel corso di un controllo per la repressione dei reati in materia di droga, notavano l’extracomunitario aggirarsi nei pressi di via Delle Finanze e, seguendone le mosse, lo hanno visto effettuare uno scambio con un giovane.

Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione, i militari hanno rinvenuto addosso alla spacciatore 3 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al minuto, nonché dieci euro frutto della vendita di droga appena realizzata. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.