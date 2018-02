Arrestato spacciatore di cocaina e marijuana: aveva con sé 245 euro

Nella nottata di ieri è stato arrestato Antonino Mirko Guglielmino (classe 1992) responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle 02:00 circa, agenti delle Volanti, transitando per via Alogna, hanno notato uno scambio tra un noto pregiudicato e un soggetto a bordo di un’autovettura. Pertanto, gli operatori si sono immediatamente avvicinati, procedendo alla perquisizione personale del pregiudicato. Sull’uomo sono stati rinvenuti 4 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo lordo di 1 grammo, 2 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo lordo di 2 grammi e 245 euro, quale provento dell’attività illecita.

Guglielmino, dunque, è stato arrestato e condotto in Questura dove, dopo la stesura degli atti di rito e su disposizione del pm di turno, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.