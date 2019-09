Arrestato ultras interista con il tattoo di un articolo del codice penale

Un rapinatore con un tatuaggio molto particolare: un articolo del codice penale. Alfio Marino - ultras interista di 47 anni, originario di Catania ma che da tempo vive a Milano - aveva scelto di farsi tatuare l'articolo 628 che punisce proprio la rapina.

E' stato arrestato a Milano per aver messo a segno tre rapine nella stessa farmacia, e una in un negozio, tra luglio e agosto. Marino viveva in Lombardia tra la casa dei genitori, quella di un amico cocainomane e la sua vettura, una Mercedes Classe B, dove sono stati trovati i vestiti usati durante alcuni dei colpi e un coltello.

All'uomo, che avrebbe problemi di tossicodipendenza, vengono contestate le diverse rapine e ha già vari precedenti penali per furto, rapina, lesioni e stupefacenti.