Operazione "Arcot", Mimmo Costanzo e Concetto Bosco ai domiciliari | Video

Costanzo e Bosco in passato erano stati posti agli arresti domiciliari, dal 22 ottobre 2015 al 22 marzo del 2016, per corruzione e turbativa nell'ambito di due inchieste della Procura di Roma, 'Dama nera' e 'Dama nera 2', su presunte tangenti all'Anas. Tutti gli indagati dovranno rispondere per la bancarotta della 'Tecnis Spa', risalente al 2017, e di una serie di società controllate.