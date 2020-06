Duro colpo al clan Cappello-Bonaccorsi: coinvolti anche mogli e figli dei boss

Vasta operazione antimafia della polizia a Catania con l'esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere per oltre 50 indagati del clan 'Cappello-Bonaccorsi'. L'inchiesta della Procura Distrettuale etnea per la disarticolazione della cosca coinvolge anche mogli e figli dei boss. Nel blitz 'Camaleonte' sono impegnati centinaia di uomini della Polizia, con i reparti speciali e i nuclei investigativi, coordinati dalla Dda di Catania e dal Servizio centrale operativo. Sono in corso perquisizioni e sequestri di beni.

In aggiornamento