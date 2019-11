Pregiudicato evade dai domiciliari per passeggiare in strada

I carabinieri di Catania hanno arrestato il 42enne catanese Orazio Privitera. Nel corso del loro servizio di controllo del territorio, i militari hanno riconosciuto l’uomo che, tranquillamente, si trovava in strada, violando la misura detentiva cui era sottoposto. Ovviamente non ha saputo dare alcuna spiegazione circa la sua presenza in strada ed è stato ricollocato ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.