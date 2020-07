Evade dai domiciliari per minacciare la madre: arrestato

Il 30 giugno scorso gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato il pregiudicato ventenne Samuele Santangelo a seguito dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in corso. Nei giorni precedenti il giovane, nonostante fosse già agli arresti domiciliari, era stato denunciato dagli agenti per evasione e minaccia aggravata nei confronti della donna e del compagno. Era stata la madre a chiamare, ancora una volta, i poliziotti, temendo per la propria incolumità. La denuncia non ha impedito al Santangelo di violare ancora una volta le prescrizioni imposte dal regime degli arresti domiciliari e di continuare ad avere comportamenti lesivi nei confronti della coppia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.