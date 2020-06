Due spacciatori con la droga in auto fermati dai carabinieri

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 32enne Fabio Gabriele Nista ed il 26enne Sebastiano Di Mauro, entrambi paternesi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno fermato per un controllo in contrada Patellina una Mercedes classe B con i due uomini a bordo i quali, durante l' identificazione, continuavano a guardarsi tra di loro evidenziando un immotivato nervosismo. Questo particolare non è passato inosservato ai militari che hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’autovettura rinvenendo 31 dosi di cocaina e ben 62 di marijuana. I due arrestati sono stati condotti nel carcere catanese di Piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

