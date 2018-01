“Indic” scova la droga in bagno: in manette due nigeriani

I carabinieri di Mascali, con l'aiuto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato due nigeriani residenti a Mascali, classi '88 e '90, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, infatti, i militari hanno perquisito l’abitazione dei due extracomunitari. Entrati in casa, grazie al fiuto del pastore tedesco “Indic”, i militari hanno rinvenuto e sequestrato, nel cassonetto dell’avvolgibile del bagno, una busta contenente circa 40 grammi di “marijuana” nonché altri 5 grammi della stessa sostanza, già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nascosti in uno zaino.

Oltre alla droga i carabinieri hanno sequestrato anche del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.