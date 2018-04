Controlli incrociati della polizia, un arresto e due denunce

Sabato scorso il catanese Claudio Ragusa è stato arrestato per evasione dai domiciliari dalla polizia di Stato, che ha effettuato una serie di controlli a Catania. Un secondo soggetto è stato denunciato per inosservanza degli obblighi di sorveglianza speciale ed un giovane senegalese è stato incriminato per false attestazioni sulla propria identità, per aver dichiarato di avere 18 anni, quando in realtà ne aveva 20.