Eseguiti quattro ordini d'arresto della squadra "Catturandi"

La squadra “Catturandi” della polizia ha eseguito diversi arresti, nell'ambito di attività di rintraccio di pregiudicati colpiti da ordini d'arresto della Procura. Carmelo Ventimiglia,è stato condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata. Carmelo Motta è destinatario di ordine di carcerazione, emesso dalla corte d'appello di Catania, che lo ha condannato a 3 anni di reclusione per il reato di estorsione aggravata. Antonino Grasso, pregiudicato già agli arresti domiciliari, dovrà scontare altri 11 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. Vincenzo Grasso, infine, andrà in carcere poiché ritenuto responsabile di evasione.

Gallery