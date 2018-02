Due pregiudicati arrestati per droga e violenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato Andrea Buffardeci, condannato dal tribunale ad un anno e due mesi di reclusione per violenza aggravata a pubblico ufficiale, reato commesso nell'ottobre del 2015 a Catania. Insieme a lui è finito in manette anche Alfio Giuseppe Costanzo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Reato commesso in Catania, Gallipoli ed in territorio estero, fino al mese di marzo 2014.