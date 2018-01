Altri due spacciatori arrestati nei pressi di via Maria Gianni

I carabinieri di Catania hanno arrestato nella flagranza la 24enne Luana D’Urso e il 30enne Antonino Cuturi, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ultimi arresti erano stati eseguiti il 17 gennaio scorso proprio nella piazza di spaccio tra la via Maria Gianni e le strade circostanti. Ieri sera i militari sono entrati in azione in via Cagnoni ed anno notato due persone sospette che cedevano marijuana ai clienti utilizzando un Honda Sh. Avevano con loro 140 euro e diverse dosi di droga. Si trovano adesso ai domiciliari.