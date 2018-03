Tre spacciatori di marijuana arrestati a Picanello con 58 dosi

I carabinieri di Catania hanno arrestato per spaccio Fabio D'Alessandro, Roberto Belardi e Cristian Saccone, durante uno dei tanti controlli antidroga a Picanello. Li hanno osservati a distanza mentre si spostavano da via Timoleone a via Vezzosi con fare sospetto. Dopo averli bloccati, hanno fatto una perquisizione trovando 58 dosi di marijuana e 495 euro in contanti. Si trovano ora ai domiciliari.

