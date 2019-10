Operazione antidroga a San Berillo, il plauso di Pogliese

“Ancora un sentito ringraziamento a magistratura e forze dell’ordine per questo nuovo blitz, stavolta della squadra mobile della questura, nel vecchio quartiere San Berillo che ha permesso di arrestare spacciatori e trafficanti di droga anche di origine straniera". Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese, commentando gli arresti effettuati stamattina dalla polizia di Stato.

"Un intervento di bonifica - continua - più che mai necessario in una zona in cui i cittadini sono ingiustamente costretti a subire una pesante convivenza con il malaffare e la delinquenza e su cui lo Stato non può arretrare di un metro nel controllo del territorio. Un plauso va ai magistrati, a Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e per il costante ausilio anche alla Polizia Municipale, tutti impegnati in sinergia nell'incisiva opera di contrasto alla malavita e alla violazione delle regole della convivenza civile che sta riguardando tutta la Città di Catania, con operazioni di polizia giudiziaria nel segno della repressione e della prevenzione”.