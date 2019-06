Polizia: gli arresti della settimana della squadra mobile

La squadra mobile, sezione "catturandi", ha arrestato il pregiudicato Sosa Pedro Pablo Quinonez, destinatario di ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia, con condanna a 7 anni e mezzo per il reato di violenza sessuale. Santo Gioacchino Santamaria, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa,dovrà scontare presso la sua abitazione la pena di un anno, 1 mese e 20 giorni. Stessa sorte per Giuseppe Viglianesi, che starà ai domiciliari fino al 28 novembre del 2021, per il reato di furto.