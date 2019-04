Squadra mobile di Catania, tutti gli arresti della settimana

Come ogni settimana, arriva putuale il resoconto degli arresti effettuati dalla squadra mobile. Francesco russo, pregiudicato agli arresti domiciliari, è destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Catania, dovendo espiare la pena di 6 anni e 4 mesi 4 di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. Giulio Magrì, pregiudicato agli arresti domiciliari, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso.

Giuseppe Privitera, pregiudicato e latitante, è destinatario di ordine di la carcerazione, emesso dal tribunale di Catania, dovendo espiare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione per il reato di tentato furto aggravato. Mihalov Miroslav, pregiudicato, dovrà scontare 5 mesi e 28 giorni di reclusione per il reato di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. personali.