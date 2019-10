La squadra mobile arresta quattro pregiudicati su ordine del tribunale

La squadra mobile di Catania ha eseguito diversi ordini di esecuzione di carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria. Alessio Fiorentino, pregiudicato e condannato alla detenzione domiciliare, dovrà espiare la pena di 2 anni 4 mesi e 25 giorni di reclusione, per reati di furto e rapina.

Maria Luisa Caragliano, pregiudicata, dovrà espiare la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione ai domiciliari, per reati in materia di stupefacenti. Daniele Sapienza, pregiudicato, ha ricevuto un ordine di carcerazioni pari a 3 anni e 6 mesi di reclusione, per reati in materia di stupefacenti, tentata estorsione e furto. Infine Salvatore Scuto ha ricevuto dall’autorità giudiziaria di Amtsgericht-Rottweil, in Germania, un ordine d'arresto con pena massima prevista di 15 anni per il reato di rapina aggravata.