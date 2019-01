Rubano materiale ferroso con un autocarro, sei arresti

Hanno razziato un deposito di autoricambi a Zia Lisa, utilizzando un braccio meccanico installato su un autocarro, per poi fuggire via nella notte. Ma per loro sfortuna, i carabinieri di Librino hanno intercettato le loro mosse dopo il furto messo a segno nel capannone della ditta "Erma spa" di via Zia Lisa 223. In manette, grazie al nucleo radiomobile, sono finite sei persone, di cui quattro parenti tra loro.

Si tratta di Domenico Consolo, Fransceo Drago, Carmelo Drago, Rosario Drago, Cataldo Battiato e Orazio Drago. La refurtiva, circa duemila chili di materiale ferroso, è stata restituita ai responsabili dell'azienda. Gli arrestati attenderanno la direttissima ai domiciliari.

Nella foto gli arrestati