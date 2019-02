Evade più volte dai domiciliari e finisce in carcere

I carabinieri di Ognina hanno arrestato la 45enne catanese Concetta Alberti, eseguendo un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte di Appello di Catania. Già detenuta ai domiciliari per esser stata colta durante la commissione di reati contro il patrimonio, in diverse circostanze, ne ha violato gli obblighi così come puntualmente accertato e comunicato dai militari di Ognina. I giudici, recependo le informative dei carabinieri, hanno voluto inasprirne il regime detentivo ordinandone l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.