Evade dai domiciliari per passeggiare in via Plebiscito: arrestato

Nel corso della notte, è stato arrestato Andrea Alonzo, già posto ai domiciliari. Gli agenti in servizio in via Plebiscito, hanno effettuato il controllo di un individuo sospetto che, alla richiesta di esibizione dei documenti, ha tentato di fuggire per le strade limitrofe, ma veniva prontamente bloccato. Dagli accertamenti è emerso che Alonzo era sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione e per questo è stato tratto in arresto per evasione.