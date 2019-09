I carabinieri di Camporotondo eseguono un ordine di carcerazione

I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno arrestato il 32enne clarentino Jonathan Angelo Recca, eseguendo un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, che si trova già detenuto per altra causa in carcere, dovrà espiare una pena residua di altri 5 anni e 7 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione ed estorsione commessi a Catania negli anni 2012-13.