Sorvegliato speciale arrestato a Misterbianco dai carabinieri

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 52enne del posto Angelo Nicotra per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nel corso di un servizio di controllo del territorio per garantire l’osservanza delle disposizioni governative in relazione alle misure per il contenimento del Coronavirus, i militari hanno imposto l’alt in via Bolano ad una Renault Megane con due persone a bordo, il guidatore 51nne ed il passeggero che è risultato essere gravato dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. E' stato quindi tratto in arresto. Entrambi sono stati anche sanzionati per la violazione delle disposizioni governative.

