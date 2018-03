Pluripregiudicata arrestata dalla polizia per furto aggravato

La polizia di Stato ha ha individuato e tratto in arresto Anna Maria Vitale, pluripregiudicata. Sul suo conto è stato emesso un decreto di carcerazione dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Caltanissetta. Dovrà espiare la pena di un anno 6 e 10 giorni 10 di reclusione perché riconosciuta colpevole dei reati di furto aggravato in concorso e minacce, commessi in provincia di Enna nel marzo 2013.