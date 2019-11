Catanese deteneva armi irregolarmente: arrestato a Chiavari

I carabinieri di Chiavari,in provincia di Genova, al termine di accurati accertamenti, hanno arrestato per il reato di detenzione di armi un 54enne originario di Catania e residente a Leivi, pregiudicato. L'uomo, destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi, possedeva invece illegalmente due fucili semiautomatici, una canna calibro 12 e oltre 150 cartucce. È stato tutto sequestrato. Nello stesso contesto, è stato anche denunciato per omessa custodia di armi un anziano uomo, zio dell’arrestato, poiché ometteva di custodire le armi (già in suo possesso) consentendone la detenzione al nipote.