San Leone, trovate armi e munizioni irregolari dentro un panificio

La polizia di Stato ha tratto in arresto Mario Lanzafame, per detenzione illegale di armi comuni da sparo con munizioni e ricettazione. Il tutto era custodito in un panificio di sua proprietà, nel quartiere dei San Leone. Sono state sequestrate una pistola revolver marca "Tell" calibro 22 con matricola abrasa ed una Beretta modello 70 con 8 cartucce calibro 22. L'arrestato si trova ora al carcere di Piazza Lanza.