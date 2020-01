Evade dai domiciliari ed il braccialetto elettronico fa arrivare gli agenti: preso

Nel corso del pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto Salvatore Volpe, classe 94, colto in flagranza del reato di evasione degli arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato mentre era al di fuori dell’appartamento in cui attualmente sconta la misura di prevenzione disposta dal tribunale, con braccialetto elettronico. Si era allontanato, in compagnia di un conoscente, senza considerare che il dispositivo di restrizione, una volta superato il perimetro di libera circolazione garantita al soggetto, avrebbe allertato la polizia, tempestivamente giunta sul posto.