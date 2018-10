Camporotondo, pregiudicato colpito da un ordine di carcerazione

I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal tibunale di Catania nei confronti del 35enne catanese Roberto Caponnetto. L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato in concorso ed evasione, reati commessi a Misterbianco il 22 ottobre del 2013, dovrà espiare una pena di quattro mesi di reclusione. Si trova ora a piazza Lanza, dove era già detenuto per altra causa.