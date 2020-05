Catturato dai "Lupi" un latitante che si nascondeva alla “Civita”

I carabinieri della “Squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale, eseguendo un provvedimento della procura di Bologna hanno arrestato il 67enne catanese Salvatore Cantone. L’uomo, che era ricercato sin dal giugno 2016, è stato scovato dai militari in un’abitazione di via Vadalà. Dovrà scontare la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione per un provvedimento emesso per pene concorrenti. Cantone si era reso responsabile di reati tributari commessi nella provincia di Bologna tra il 2008 ed il 2010 ed è stato tradotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.