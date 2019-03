Truffatore seriale arrestato dai carabinieri mentre gioca al Bingo

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 41enne Salvatore Cavallaro, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Catania il 26 febbraio scorso. L’uomo, condannato dai giudici a 7 mesi di reclusione per una serie di truffe commesse in tutta la provincia etnea e in alcuni capoluoghi dell’isola, era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma ha violato più volte gli obblighi imposti dal giudice. Da diversi giorni si era reso irreperibile finché i militari ieri sera, lo hanno rintracciato ed ammanettato mentre era intento a giocare all’interno della sala bingo di via Sant’Euplio a Catania.