I carabinieri di Viagrande eseguono un ordine di carcerazione

I carabinieri di Viagrande hanno arrestato il 46enne Pietro Coco di Aci Bonaccorsi, eseguendo un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine, reati commessi ad Aci Bonaccorsi il 23 ottobre del 2017, dovrà scontare la pena equivalente di un anno e 9 mesi di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.