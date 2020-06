Viola più volte i domiciliari, trasferito nel carcere di Caltagirone

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Castelli Lucio Alfio, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione in aggravamento della misura degli arresti domiciliari. una prima volta è stato sorpreso a bordo di un’autovettura in compagnia di un pregiudicato e, per sfuggire all'arresto, è fuggito facendo perdere le sue tracce. Invece, nella seconda occasione, durante un controllo domiciliare, non è stato trovato dagli agenti nel luogo di detenzione. Qualche giorno addietro, durante un posto di controllo nel quartiere Librino, il pregiudicato ha opposto resistenza agli agenti della squadra volanti. Pertanto, si è proceduto al trasferimento al carcere di Caltagirone.