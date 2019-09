Pregiudicato aveva in casa due grammi di coca: denunciata anche la compagna

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Gravina di Catania hanno tratto in arresto il 32enne catanese Giuseppe Mangiameli, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già ristretto agli arresti domiciliari per analoghi reati, era un soggetto d’interesse investigativo per i militari che lo tenevano sotto controllo da tempo. Hanno quindi fatto irruzione nella sua abitazione di via Adone a Catania, eseguendo un’accurata perquisizione domiciliare. L’operazione ha fornito i riscontri alle ipotesi dei carabinieri che hanno così rinvenuto, abilmente occultate nel sottotetto dell’immobile, 2 grammi di cocaina già confezionata in dosi e un bilancino di precisione, due mini cellulari utilizzati presumibilmente per le comunicazioni con altri pusher, ed una macchina sottovuoto per sigillare ermeticamente la droga ed occultarla al fiuto dei cani antidroga. Al termine dell’attività è stata denunciata anche la convivente dell’uomo, una catanese di 24 anni.