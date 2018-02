Fugge dagli agenti con 42 chili di marijuana, preso un 31enne

Un corriere della droga di 31 anni, Vincenzo Sorge, è stato arrestato ieri dopo essere fuggito dalla polizia sulla statale 514 in territorio di Chiaramonte Gulfi, direzione Catania, prima in auto e poi a piedi per le campagne. Gli agenti lo hanno acciuffato dopo un lungo inseguimento finito poi in un'area rurale. L'uomo aveva con se 42,7 chili di marijuana che, venduta al dettaglio, avrebbe frutttato circa 400 mila euro.