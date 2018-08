Arresto dell'ex segretario di Aci Catena, il sindaco: "Comune estraneo"

"Quanto addebitato al segretario Raffaele Milazzo non coinvolge neanche minimamente il Comune di Aci Catena. Si precisa, altresì, che in via cautelativa, l'amministrazione comunale catenota, sta ponendo in essere, in autotutela, tutti gli atti necessari a salvaguardia e garanzia dell'Ente". Lo afferma il sindaco di Aci Catena, Nello Oliveri, sugli arresti domiciliari al segretario comunale per fatti che riguardano il suo ruolo svolto nel Comune di Mascali.